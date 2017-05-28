В минских парках будут продавать больше мороженого

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минских парках будет расширен ассортимент реализуемого мороженого, сообщила сегодня начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях создания здоровой конкуренции предлагается в наиболее посещаемых парках столицы установить сезонные объекты Минского хладокомбината №2, тем более что государственным предприятиям мы имеем право выделять площадки без аукционов, - отметила Нина Емельянова. - Тем самым будет создана конкуренция действующим в парках объектам мелкорозничной торговли, которые будут вынуждены снизить цены на мороженое".

Белорусскими предприятиями выпускается широкий ассортимент прохладительных напитков, мороженого, сувенирной продукции. В то же время в торговых объектах столичных парков упор делается на импорт, констатировала представитель Мингорисполкома. По ее словам, проведен сравнительный анализ уровня цен на продукцию, реализуемую в парках и торговых объектах. В соответствии с законодательством уровень применяемой наценки или торговой надбавки определяется субъектом хозяйствования самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка. "Как показали результаты мониторинга, например, в парке Челюскинцев, розничные цены на продукцию находятся практически на одном уровне, ценовой конкуренции не наблюдается. При этом цены значительно выше, чем на аналогичные товары в магазинах города", - сказала Нина Емельянова.

В столичных парках функционируют 265 объектов сезонной мелкорозничной торговой сети. Более 90% находятся в парках УП "Минскзеленстрой", среди которых парки имени Горького, Челюскинцев и 900-летия Минска.

Из бытовых услуг в городских парках наиболее востребованными являются услуги проката велосипедов, батутов, игрового надувного оборудования, лодок и катамаранов. Загрузка пунктов проката в текущем сезоне колеблется от 20% до 40% в будние дни и от 70% до 100% в выходные.-0-