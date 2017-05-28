ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренировки механизированной колонны будут проводиться на аэродроме Липки с 30 мая по 15 июня

29.05.2017 17:16 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с предстоящим проведением парада войск Минского гарнизона с 30 мая по 15 июня на аэродроме Липки будут проводиться тренировки механизированной колонны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГП "Минсктранс".

В период перемещения техники механизированной колонны по трассе ее следования по указанию сотрудников столичной Госавтоинспекции будут введены временные ограничения движения всех видов транспорта, на этот период оперативно будут внесены изменения в трассы маршрутов городского и пригородного пассажирского транспорта.

Техника механизированной колонны будет выдвигаться по следующим маршрутам: боевых машин на колесном движителе и автомобильная техника для перевозки механиков, водителей - ул. Основателей, ул. Скорины, МКАД, аэродром Липки; боевых машин на гусеничном движителе - ул. Основателей, виадук через железнодорожные пути, далее по лесной дороге до аэродрома Липки.

Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано 30 мая, 6 и 13 июня в 5.30. Возвращение с аэродрома - 1, 8, 15 июня в 20.00.

Время прохождения маршрутов составит около 40 минут.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В период перемещения техники механизированной колонны по трассе ее следования по указанию сотрудников столичной Госавтоинспекции будут введены временные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
В минских парках будут продавать больше мороженого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика