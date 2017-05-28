Тренировки механизированной колонны будут проводиться на аэродроме Липки с 30 мая по 15 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с предстоящим проведением парада войск Минского гарнизона с 30 мая по 15 июня на аэродроме Липки будут проводиться тренировки механизированной колонны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГП "Минсктранс".

В период перемещения техники механизированной колонны по трассе ее следования по указанию сотрудников столичной Госавтоинспекции будут введены временные ограничения движения всех видов транспорта, на этот период оперативно будут внесены изменения в трассы маршрутов городского и пригородного пассажирского транспорта.

Техника механизированной колонны будет выдвигаться по следующим маршрутам: боевых машин на колесном движителе и автомобильная техника для перевозки механиков, водителей - ул. Основателей, ул. Скорины, МКАД, аэродром Липки; боевых машин на гусеничном движителе - ул. Основателей, виадук через железнодорожные пути, далее по лесной дороге до аэродрома Липки.

Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано 30 мая, 6 и 13 июня в 5.30. Возвращение с аэродрома - 1, 8, 15 июня в 20.00.

Время прохождения маршрутов составит около 40 минут.-0-