В Минске изменится работа пассажирского транспорта из-за тренировок роты почетного караула

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта из-за проведения тренировок сводной роты почетного караула, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В связи с проведением тренировки сводной роты почетного караула с ограничением движения всех видов транспорта по просп. Машерова от ул. Даумана до просп. Победителей 5, 8, 12, 15, 22 июня в период с 22.00 до 24.00 и с 22.00 19 июня до 5.30 20 июня движение автобусов маршрутов № 29, 44, 136 будет организовано по просп. Машерова, ул. М.Богдановича, просп. Победителей в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов "ст.м. Немига", "Дворец спорта" на изменяемом участке.

ГУ "Столичный транспорт и связь" просит учитывать эту информацию при планировании поездок.-0-