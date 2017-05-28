Более Br760 тыс. направлено в Могилевской области на подготовку стационарных лагерей к летнему сезону

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29 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более Br760 тыс. направлено в Могилевской области на подготовку стационарных лагерей к оздоровительной кампании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Из республиканского бюджета на эти цели направлено Br73 тыс., которые распределены между 16 лагерями пропорционально наличию в них мест, из областного бюджета - Br189 тыс. для собственников не бюджетных организаций, собственниками лагерей - более Br500 тыс. "В настоящее время идет заключительный этап по подготовке лагерей к приему детей. Во всех стационарных лагерях проведены косметические ремонты спальных корпусов, столовых и клубов. Выполнены работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние спортивных площадок и прилегающих территорий лагерей. Обновлено кухонное и технологическое оборудование, светильники, мебель и мягкий инвентарь", - рассказали в управлении. Завершен также подбор педагогических, медицинских кадров и работников пищеблока, необходимых для работы в оздоровительных лагерях.

Всего в 2017 году предстоит оздоровить 42 тыс. детей и подростков Могилевской области с использованием государственных средств, в том числе в круглосуточных лагерях 17 тыс. школьников, из них более 1,9 тыс. в спортивно-оздоровительных и 25 тыс. в дневных, в том числе почти 7,8 тыс. в спортивно-оздоровительных. Также в текущем году почти 2,2 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет пройдут оздоровление в лагерях труда и отдыха, из них более 100 будут отдыхать и трудиться в круглосуточных лагерях. Ребят примут 16 загородных стационарных лагерей. Кроме того, планируется использовать около 30 арендованных баз (средние школы, спортивные базы, училище олимпийского резерва и др.), в том числе четыре санаторно-курортных организации (санатории "Сосны" ОАО "Могилевхимволокно", "Дубровенка" РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги" и др.). Будет организована работа более 500 дневных, 100 профильных и порядка 50 лагерей труда и отдыха.

Во взаимодействии с УВД, МЧС, Минобороны будет организована деятельность оздоровительных лагерей военно-патриотического профиля с привлечением несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, признанных нуждающимися в госзащите, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Планируется оздоровить в различных формах лагерей до 90% детей и подростков данной категории. Также планируется оздоровить более 2,5 тыс. человека из числа детей-сирот и более 400 из числа детей-инвалидов в круглосуточных и дневных лагерях.

На удешевление стоимости путевок в круглосуточные лагеря для детей работников бюджетной сферы, на доплату до полной стоимости для детей-сирот и детей-инвалидов решениями областного и местных исполнительных комитетов предусмотрено направить Br713 тыс.

Согласно утвержденным графикам лагеря начнут работу с 1 июня, а массово с 3 июня.-0-