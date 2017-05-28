|
Модельный центр по профилактике детского травматизма откроют в июне в Гомеле
29.05.2017 18:59 — Новости регионов | БелТА
29 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Модельный центр по профилактике детского травматизма откроют в июне в Гомеле. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко, передает корреспондент БЕЛТА.
Центр разместится на базе филиала №4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники. Он создан при непосредственной помощи детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В нем будут представлены модели основных травмоопасных зон квартиры, автомобиля, показаны способы минимизации и предотвращения детского травматизма.
"Обучение в модельном центре обязана будет пройти каждая семья, воспитывающая ребенка в возрасте до трех лет", - подчеркнул Михаил Змушко.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центр разместится на базе филиала №4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники. Он создан при непосредственной помощи детского фонда ООН...
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии