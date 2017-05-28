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Модельный центр по профилактике детского травматизма откроют в июне в Гомеле

29.05.2017 18:59 — Новости регионов | БелТА  
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29 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Модельный центр по профилактике детского травматизма откроют в июне в Гомеле. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр разместится на базе филиала №4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники. Он создан при непосредственной помощи детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В нем будут представлены модели основных травмоопасных зон квартиры, автомобиля, показаны способы минимизации и предотвращения детского травматизма.

"Обучение в модельном центре обязана будет пройти каждая семья, воспитывающая ребенка в возрасте до трех лет", - подчеркнул Михаил Змушко.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Центр разместится на базе филиала №4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники. Он создан при непосредственной помощи детского фонда ООН...

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