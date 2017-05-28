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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,9 тыс. детей-сирот из Минской области получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве "Минское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения".

"В первоочередном порядке путевки в оздоровительные лагеря будут предоставлены 1940 детям-сиротам и 290 детям-инвалидам, детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, - отметили в представительстве. - Управлению образования Миноблисполкома также поручено обеспечить приобретение 40 путевок в оздоровительные лагеря детям-сиротам - учащимся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования и 172 путевок детям-сиротам школ-интернатов и детских домов областного подчинения".

В текущем году совместно с родителями в стационарных лагерях "Бродовка" (Борисовский район), "Иволга" (Молодечненский район), "Журавушка" (Солигорский район, "Дружба" (Дзержинский район), а также детском реабилитационно-оздоровительном центре "Надежда" (Вилейский район) будет оздоровлено 39 детей-инвалидов.

По словам специалистов, в летний период в области планируется работа 13 лагерей с дневной и круглосуточной формой пребывания детей на базе центров коррекционного развития и реабилитации, в которых оздоровятся 165 детей-инвалидов. Планируется также оздоровление детей данной категории в стационарных лагерях Борисовского, Любанского, Стародорожского, Червенского районов и города Жодино.

Особую актуальность приобретает вопрос своевременной и качественной подготовки всех оздоровительных лагерей к началу работы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, требованиями техники безопасности и противопожарной безопасности, укрепление материально-технической базы. В ряде районов обеспечена практически 100-процентная готовность лагерей к работе, выполнены или завершаются ремонтные работы, закуплены оборудование, инвентарь. Также к началу оздоровительной кампании обеспечен подбор кадров, проведена их учеба, спланирована воспитательная и оздоровительная работа. Все оздоровительные лагеря области обеспечены необходимыми методическими рекомендациями по вопросам оздоровления школьников.

В Минской области в летний период будут функционировать 26 аттестованных стационарных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием на 4 тыс. мест. В каждом регионе будет организована работа спортивно-оздоровительных лагерей, лагерей по профилям, направлениям деятельности (с лингвистическим уклоном, туристско-краеведческих, художественных, для высокомотивированных детей). Также будут функционировать не менее 150 лагерей с использованием палаток. Кроме того учащиеся области будут оздоравливаться в военно-патриотических и оборонно-спортивных лагерях, в том числе на базе воинских частей.

Как отметили в представительстве, в период летних каникул в Минской области планируется организовать работу 123 лагерей труда и отдыха (99 дневного и 24 круглосуточного пребывания), в которых пройдут оздоровление 1,8 тыс. учащихся. Основными видами работ здесь будут прополка, уход за лесными насаждениями, сбор ягод и овощей, благоустройство территории и др.

Средняя цена путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием Минской области составит Br335.

Как ранее сообщалось, в летний период текущего года в Минской области планируется оздоровить более 53,6 тыс. детей, из них более 21,8 тыс. детей в лагерях с круглосуточным пребыванием и 31,8 тыс. детей в лагерях с дневным пребыванием.-0-