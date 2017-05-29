В Витебской области последний звонок прозвучит более чем для 16,7 тыс. выпускников школ

30 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области сегодня последний звонок прозвучит более чем для 16,7 тыс. выпускников школ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Витебского облисполкома.

Особенным школьный праздник будет для 6 857 выпускников 11 классов, которым в нынешнем году предстоит получить аттестат о среднем образовании. Свидетельство о базовом образовании после сдачи экзаменов получат 9 889 подростков. Праздник последнего звонка пройдет сегодня во всех школах региона.

В Витебске старшеклассников ждет еще и специальная праздничная программа в Летнем амфитеатре, подготовленная Центром культуры "Витебск". В концерте, который так и называется "Последний звонок", примут участие театр песни "Просторы", хореографический ансамбль "Зорька", шоу-балет "Сенсация", ансамбль бального танца "Мозаика", ансамбль танца "Лявоника", другие коллективы и исполнители. А 31 мая в Летний амфитеатр приглашают младших школьников областного центра. Для них в финале учебного года подготовлена театрализованная концертная программа "Классный час. Самое классное лето!"

Выпускные вечера пройдут на базе учреждений образования и культуры региона 9 и 10 июня.-0-