Международный молодежный форум волонтеров пройдет в Гомеле

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный форум волонтеров пройдет 31 мая - 1 июня в Гомеле, сообщила БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ", координатор волонтерского движения "Доброе Сердце" Виктория Меннанова.

Участниками мероприятия станут 120 лидеров волонтерских отрядов движения БРСМ "Доброе Сердце", Европейской волонтерской службы (Польша), а также руководители и эксперты Республиканского волонтерского центра (Беларусь), Национального фонда подготовки кадров (Россия), Информационного пункта Совета Европы в Минске.

Программой предусмотрены презентации достижений волонтеров "Ярмарка методов" и их инициатив, тренинги на темы мотивации на добрые дела, технологий работы с волонтерами, мастер-классы по проектному менеджменту, упражнения по командообразованию, тайм-менеджменту и др. Применить на практике приобретенные знания участники форума смогут во время посещения воспитанников Гомельского детского дома, городского социально-педагогического центра, Улуковской вспомогательной школы-интерната, территориального центра социального обслуживания населения Железнодорожного района Гомеля.

Совместно с ОО "Белорусский фонд мира" в поселке Красный Берег Жлобинского района волонтеры примут участие в патриотической акции памяти и скорби, посвященной 10-летию открытия мемориала "Детям - жертвам фашизма". Он установлен на месте, где в годы войны располагался детский концентрационный лагерь, в котором немецкие захватчики брали кровь у детей для гитлеровской армии. Нередко это место называют "Детская Хатынь". Здесь ребята возложат к мемориалу цветы, почтят минутой молчания память замученных фашистами детей в годы Великой Отечественной войны.

Центральным мероприятием форума станет республиканский этап благотворительного марафона "Все краски жизни для тебя" в поддержку четырехлетнего онкологического пациента Славы Жаковского.

Мероприятие проводится для дальнейшего развития волонтерского движения в Беларуси, обмена опытом, стимулирования активного участия волонтеров в добровольческой деятельности, совершенствования навыков участников движения. Организатором выступают Центральный и Гомельский областной комитеты ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

Волонтерское движение "Доброе Сердце" является одним из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи и объединяет более 35 тыс. юношей и девушек по всей стране. Добрые дела участников направлены на формирование у белорусской молодежи чувств милосердия и взаимопомощи, сострадания и доброты.

Волонтеры на постоянной основе оказывают адресную помощь и социальную поддержку ветеранам войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, детям-инвалидам и детям-сиротам, детям из неблагополучных и опекунских семей, помогают восстанавливать и благоустраивать культовые и исторические объекты. Реализуется ряд проектов, среди которых благотворительные акции "Чудеса на Рождество", "День защиты детей с БРСМ", "В школу с Добрым Сердцем!", "Мы выбираем помощь пожилым людям", межконфессиональные фестиваль-выставка "Пасхальные кулич" и акция "Восстановление святынь Беларуси", марафон "Все краски жизни для тебя".-0-