30 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Мини-марафон инвалидов-колясочников пройдет в Витебске 30 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебской городской организации Белорусского общества Красного Креста Михаил Гусаченко.

Данная благотворительная акция является традиционной и проводится в контексте местной молодежной инициативы "За независимый образ жизни" по оказанию моральной поддержки молодым людям. "Главная наша цель - вывести таких людей из четырех стен, показать и предоставить им возможности для занятий физической культурой, развития активной реабилитации. В целом мы стремимся продвигать и распространять идеи здорового и независимого образа жизни, способствовать развитию ассистивных технологий для людей с инвалидностью, общения, сотрудничества, обмена опытом в интеграции и реабилитации колясочников", - пояснил Михаил Гусаченко.

Суть акции в том, что активные молодые люди с инвалидностью проедут по улицам Витебска, встречаясь с жителями, становясь для других колясочников и не только примером активной жизни. В проведении мероприятия помогут волонтеры ветакадемии и Витебского госуниверситета им. П. Машерова, которые на специальном автобусе с выдвижной платформой, предоставленным филиалом "Автобусный парк № 1 Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс", подвезут 25 инвалидов-колясочников на площадь Победы. Здесь они возложат цветы к главному монументу у Вечного огня в честь воинов Советской армии, партизан и подпольщиков, освобождавших Витебскую область от немецко-фашистских захватчиков. В парке Победителей на аллее Боевой славы участники мини-марафона ознакомятся с установленными образцами военной техники времен Великой Отечественной войны.

Далее колонна с краснокрестовской символикой двинется по ул. Ленина к Свято-Успенскому кафедральному собору на экскурсию. В программе также посещение Дома кино и просмотр кассового фильма "Пираты Карибского моря", обед в летнем кафе с демонстрацией шоу мыльных пузырей и фокусов. После такого насыщенного дня волонтеры помогут участникам марафона добраться обратно по домам.

Инициатором и организатором акции являются Витебская городская организация БОКК и Витебская объединенная организация общественного объединения "Республиканская ассоциация инвалидов колясочников" (РАИК).-0-