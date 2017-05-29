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Выпускники Могилева станцуют вальс на главной площади города

30.05.2017 08:25 — Новости регионов | БелТА  
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30 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Городское мероприятие "Вальс выпускников", посвященное 750-летию Могилева, состоится сегодня на площади Славы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий отделом по основной деятельности центра творчества "Эверест", режиссер торжества Павел Виноградов.

Масштабный праздник последнего звонка начнется в 13.00 у городской ратуши. Для учащихся учреждений общего среднего образования организаторы подготовили развлекательную программу с интерактивными площадками. Молодежь сможет принять участие в мастер-классах по хореографии, вальсу, изготовлению аксессуаров для выпускного бала, бодиарту, а также сделать снимок на память в фотозоне "Горжусь, что я могилевчанин".

Интересной обещает быть зона пожеланий "750 идей для Могилева". Представители молодежного парламента пригласят учащихся оставить в специальной урне предложения о том, каким бы они хотели видеть областной центр в будущем, чего городу не хватает, либо просто отправить поздравление юбиляру с Днем рождения. Все инициативы рассмотрит Могилевский городской Совет депутатов.

Самым зрелищным станет танцевальный блок. Первый флешмоб "В ритме вальса" закружит в танце 50 пар выпускников города. После участия в параде будут также вальсировать могилевские кадеты с воспитанницами студии "Эдельвейс" центра творчества "Эверест". Далее участников мероприятия ожидает эстрадный флешмоб "Новое поколение", который исполнят более 100 школьников.

"Подготовка флешмобов стартовала еще в апреле, - рассказал Павел Виноградов. - Опытные хореографы нашего центра персонально занимались с выпускниками. Также в группе в социальных сетях мы выложили ролик, по которому ребята могли оттачивать движения самостоятельно в своем учебном заведении".

Завершающим аккордом общегородского последнего звонка станет один из самых красивых танцев. Под звуки "Могилевского вальса" участники пригласят всех желающих присоединиться к ним и закружиться на центральной площади города.

Организаторами мероприятия выступают Могилевский городской исполнительный комитет и центр творчества "Эверест".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Масштабный праздник последнего звонка начнется в 13.00 у городской ратуши. Для учащихся учреждений общего среднего образования организаторы подготовили...

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