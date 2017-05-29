Студенческий форум бизнес-идей Pinsk invest weekend -7 пройдет 3 июня

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стартап-форум Pinsk invest weekend -7 пройдет в Полесском государственном университете 3 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией "Бизнес-центра" университета Екатерина Юшко.

Для участия в ставшем уже традиционным студенческом форуме бизнес-идей зарегистрировались 12 команд. Это представители всех факультетов ПолесГУ и сборная команда студентов минских вузов "Хрустящая морковка". Свой бизнес-проект на тему "Центр аналитики" представит и группа профессорско-преподавательского состава Полесского госуниверситета.

Студенческие проекты затрагивают различные сферы деятельности. Так, представители биотехнологического и экономического факультетов вуза подготовили предложения по проектированию экологических парков на территории Белорусского Полесья. Несколько разработок в сфере IT-технологий объединяет социальный проект "Полесс-Лэнд". Это приложение на английском языке для менеджеров, интернет-ресурс с информацией о станциях технического обслуживания автомобилей. Есть предложение открыть кинотеатр "Адеоник", в котором посетители могут заказывать не только фильмы, но и угощение. А вот старшекурсники банковского факультета уже открыли антикафе "Тайм-релакс" и теперь ищут средства на развитие своего детища.

Оценивать идеи будет судейская коллегия, в которую войдут представители органов управления, ректората вуза, руководители компаний из Пинска и Бреста. Во время презентации авторы представят свои расчеты по рентабельности и актуальности проектов. Члены жюри выберут наиболее перспективные инициативы, а также выскажут рекомендации по их совершенствованию.

Стартап-форумы студенческих инициатив проходят в Полесском государственном университете с весны 2014 года. За время их проведения всего было представлено свыше 70 проектов. Более 20 инициатив уже реализованы, в том числе шесть разработок получили финансирование непосредственно благодаря Pinsk invest weekend.-0-