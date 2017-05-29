Последний звонок прозвенит более чем для 22,3 тыс. выпускников школ Гомельской области

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30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок прозвенит для более чем 22,3 тыс. выпускников школ Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования облисполкома.

Линейки по случаю последних звонков пройдут сегодня во всех школах Гомельской области. В юго-восточном регионе выпускниками 9-х классов станут 13 тыс. 650 человек, 11-х - 8 тыс. 700 человек. Это несколько меньше, чем в прошлом году, когда из базовой и средней школ Гомельской области выпустили более 22 тыс. 700 человек.

Выпускные вечера в регионе запланированы на 9 июня. Они пройдут на базе учебных заведений. Также по согласованию с управлением образования облисполкома возможны варианты их проведения в центрах творчества детей и молодежи, дворцах культуры, в учреждениях дополнительного образования.

В управлении образования облисполкома отметили, что для обеспечения безопасных условий проведения торжественных мероприятий будет организовано дежурство сотрудников внутренних дел. А во время мероприятий, посвященных выпускному вечеру, учащихся будут сопровождать родители и учителя согласно специально организованному дежурству.-0-