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Фестиваль уличной еды в Минске предложит блюда кухонь мира
30.05.2017 10:15 — Новости регионов | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Фестиваль уличной еды" пройдет 10 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Фестиваль состоится с 10.00 до 22.00 в районе Дворца спорта по просп.Победителей, 4. Обещают широкий ассортимент блюд различных кухонь мира, приготовленных на глазах у посетителей. Будут представлены фуд-корты от ресторанов и кафе, народный фастфуд из регионов республики, а также передвижные объекты общественного питания.
На фестивале развернутся развлекательные площадки (игровые зоны, мастер-классы, конкурсы, показы одежды и причесок, выступления музыкантов), детская площадка с мини-аттракционами, спортивная площадка с занятиями по шейпингу, состязаниями по армрестлингу и гиревому спорту.
Заявки от субъектов торговли и общественного питания принимаются до 1 июня.-0-
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Фестиваль состоится с 10.00 до 22.00 в районе Дворца спорта по просп.Победителей, 4. Обещают широкий ассортимент блюд различных кухонь мира, приготовленных на глазах у...
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