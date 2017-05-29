Фестиваль уличной еды в Минске предложит блюда кухонь мира

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Фестиваль уличной еды" пройдет 10 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Фестиваль состоится с 10.00 до 22.00 в районе Дворца спорта по просп.Победителей, 4. Обещают широкий ассортимент блюд различных кухонь мира, приготовленных на глазах у посетителей. Будут представлены фуд-корты от ресторанов и кафе, народный фастфуд из регионов республики, а также передвижные объекты общественного питания.

На фестивале развернутся развлекательные площадки (игровые зоны, мастер-классы, конкурсы, показы одежды и причесок, выступления музыкантов), детская площадка с мини-аттракционами, спортивная площадка с занятиями по шейпингу, состязаниями по армрестлингу и гиревому спорту.

Заявки от субъектов торговли и общественного питания принимаются до 1 июня.-0-