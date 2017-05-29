В Гродно начали строить центр китайской медицины

30 мая, Гродно /Елена Стасюкевич – БЕЛТА/. В Гродно начали строить центр традиционной китайской медицины, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак.

Центр появится на территории бывшей детской поликлиники на ул. Доватора в пустующих помещениях площадью около 500 кв.м. "На объекте начались строительные работы, инвестор начал финансирование реконструкции, поэтому строительство будет активно набирать обороты. Параллельно проходят необходимые процедуры с документацией специалисты из Китая, которые будут работать в этом центре. Реконструкцию планируется завершить в октябре, а затем в ближайшее время открыть объект для посетителей ", - сообщил начальник облздрава.

Планируется, что в центре будут оказывать амбулаторно-поликлиническую медпомощь и вести специализированную врачебную практику. Житетям Гродно и другим пациентам станут доступны иглорефлексотерапия, физиотерапия и водолечение, китайский массаж и йога.

Рассматривается также вопрос о том, чтобы в оставшихся помещениях бывшей поликлиники открыть детское отделение медицинской реабилитации.

Проект по созданию Центра традиционной китайской медицины в Гродно был зарегистрирован в конце мая 2016 года, его реализует больница традиционной китайской медицины провинции Ганьсу. С этой провинцией Гродненская область развивает партнерские взаимоотношения по разным направлениям.

Проект реализуется в рамках выполнения Директивы №5 "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой".-0-