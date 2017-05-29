Педиатрическое отделение детской поликлиники откроется в новом микрорайоне Гомеля 1 июня

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Педиатрическое отделение филиала №2 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники откроется в новом микрорайоне Гомеля 1 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Татьяна Солодкая.

Отделение разместится в приспособленном помещении по ул. Жемчужной, 14. На его базе оборудованы три кабинета участковых врачей-педиатров, клинико-диагностическая лаборатория, процедурный кабинет, кабинет выписки справок и листков нетрудоспособности.

В зону обслуживания войдут новые микрорайоны № 94, 96, 104, а также микрорайон Кристалл - всего восемь педиатрических участков, на которых проживают 7 тыс. детей. Собеседница отметила, что открытие педиатрического отделения позволит получать жителям новостроек медицинскую помощь в непосредственной близости от дома.

Записаться на прием к врачу в новом отделении можно будет с помощью интернет-регистратуры, по телефону и при обращении в отделении. "В ближайших планах - подключение отделения к системе электронного рецепта", - проинформировала главврач поликлиники.

Она также отметила, что ремонтные работы в помещении педиатрического отделения, которые длились пять месяцев, проведены хозспособом. На эти цели из городского бюджета было выделено Br4,5 тыс. На приобретение мебели и медицинского оборудования затрачено Br29,2 тыс.-0-