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Педиатрическое отделение детской поликлиники откроется в новом микрорайоне Гомеля 1 июня

30.05.2017 10:58 — Новости регионов | БелТА  
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30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Педиатрическое отделение филиала №2 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники откроется в новом микрорайоне Гомеля 1 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Татьяна Солодкая.

Отделение разместится в приспособленном помещении по ул. Жемчужной, 14. На его базе оборудованы три кабинета участковых врачей-педиатров, клинико-диагностическая лаборатория, процедурный кабинет, кабинет выписки справок и листков нетрудоспособности.

В зону обслуживания войдут новые микрорайоны № 94, 96, 104, а также микрорайон Кристалл - всего восемь педиатрических участков, на которых проживают 7 тыс. детей. Собеседница отметила, что открытие педиатрического отделения позволит получать жителям новостроек медицинскую помощь в непосредственной близости от дома.

Записаться на прием к врачу в новом отделении можно будет с помощью интернет-регистратуры, по телефону и при обращении в отделении. "В ближайших планах - подключение отделения к системе электронного рецепта", - проинформировала главврач поликлиники.

Она также отметила, что ремонтные работы в помещении педиатрического отделения, которые длились пять месяцев, проведены хозспособом. На эти цели из городского бюджета было выделено Br4,5 тыс. На приобретение мебели и медицинского оборудования затрачено Br29,2 тыс.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Отделение разместится в приспособленном помещении по ул. Жемчужной, 14. На его базе оборудованы три кабинета участковых врачей-педиатров, клинико-диагностическая...

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