Более Br220 млн предусмотрено в 2017 году в Минске на укрепление базы учреждений здравоохранения

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в текущем году предусмотрено Br220,4 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

Так, на капитальное строительство запланировано Br184,1 млн, капитальный ремонт и модернизацию - Br11,7 млн, текущий ремонт - Br9,5 млн, приобретение оборудования - Br15,1 млн.

Продолжаются работы по реконструкции городских стационаров 4-й, 5-й, 6-й и 9-й городских клинических больниц (ГКБ), детской инфекционной клинической больницы и онкологического диспансера. В текущем году запланированы работы по проектированию строительства новых амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения.

За пять месяцев нынешнего года введены в эксплуатацию детская поликлиника в микрорайоне Дружба-1, палатный корпус детской инфекционной клинической больницы. До конца года завершатся работы по реконструкции 4-го и 7-го блоков главного корпуса 9-й ГКБ, по строительству центра трансфузиологии 6-й ГКБ, по модернизации здания 8-й ГКБ.

"Внедрение информационных технологий - одно из ключевых направлений развития городского здравоохранения, - сказал Сергей Малышко. - Информатизированы все рабочие места врачей амбулаторно-поликлинических учреждений. Все организации здравоохранения подключены к электронной почте и сети Интернет для обеспечения электронного документооборота и обмена данными. Продолжается развитие телемедицинских технологий. В 69 учреждениях установлено 152 комплекта электронной очереди. Во всех поликлиниках внедрена технология электронного рецепта".

В Минске в 2011-2015 годах введено в эксплуатацию 68 объектов здравоохранения, на эти цели из средств городского бюджета направлено свыше Br5,3 трлн (неденоминированных). В 2016 году открылись детская поликлиника в микрорайоне Каменная Горка-2 и взрослая поликлиника в микрорайоне Каменная Горка-3. Завершены реконструкция здания патологоанатомического бюро, модернизация 33-й городской студенческой поликлиники.-0-