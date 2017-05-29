ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более Br220 млн предусмотрено в 2017 году в Минске на укрепление базы учреждений здравоохранения

30.05.2017 11:39 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Более Br220 млн предусмотрено в 2017 году в Минске на укрепление базы учреждений здравоохранения

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в текущем году предусмотрено Br220,4 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

Так, на капитальное строительство запланировано Br184,1 млн, капитальный ремонт и модернизацию - Br11,7 млн, текущий ремонт - Br9,5 млн, приобретение оборудования - Br15,1 млн.

Продолжаются работы по реконструкции городских стационаров 4-й, 5-й, 6-й и 9-й городских клинических больниц (ГКБ), детской инфекционной клинической больницы и онкологического диспансера. В текущем году запланированы работы по проектированию строительства новых амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения.

За пять месяцев нынешнего года введены в эксплуатацию детская поликлиника в микрорайоне Дружба-1, палатный корпус детской инфекционной клинической больницы. До конца года завершатся работы по реконструкции 4-го и 7-го блоков главного корпуса 9-й ГКБ, по строительству центра трансфузиологии 6-й ГКБ, по модернизации здания 8-й ГКБ.

"Внедрение информационных технологий - одно из ключевых направлений развития городского здравоохранения, - сказал Сергей Малышко. - Информатизированы все рабочие места врачей амбулаторно-поликлинических учреждений. Все организации здравоохранения подключены к электронной почте и сети Интернет для обеспечения электронного документооборота и обмена данными. Продолжается развитие телемедицинских технологий. В 69 учреждениях установлено 152 комплекта электронной очереди. Во всех поликлиниках внедрена технология электронного рецепта".

В Минске в 2011-2015 годах введено в эксплуатацию 68 объектов здравоохранения, на эти цели из средств городского бюджета направлено свыше Br5,3 трлн (неденоминированных). В 2016 году открылись детская поликлиника в микрорайоне Каменная Горка-2 и взрослая поликлиника в микрорайоне Каменная Горка-3. Завершены реконструкция здания патологоанатомического бюро, модернизация 33-й городской студенческой поликлиники.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, на капитальное строительство запланировано Br184,1 млн, капитальный ремонт и модернизацию - Br11,7 млн, текущий ремонт - Br9,5 млн, приобретение оборудования - Br15,1 млн.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Педиатрическое отделение детской поликлиники откроется в новом микрорайоне Гомеля 1 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика