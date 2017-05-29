Минским учреждениям здравоохранения требуются 1,4 тыс. медсестер и 690 врачей

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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским учреждениям здравоохранения требуются 1,4 тыс. медицинских сестер и 690 врачей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

Исходя из потребности, в нынешнем году в учреждения здравоохранения столицы направлено 1032 выпускника медицинских колледжей - более 71% от потребности. На станцию медицинской скорой помощи распределено 79 фельдшеров (заявки удовлетворены на 79%). Для прохождения интернатуры направления получили 403 выпускника медицинских вузов, из них каждый третий - в стационары и остальные - в амбулаторное звено.

"Проблема укомплектования организаций здравоохранения медицинскими кадрами остается актуальной для Минска. Это обусловлено в том числе динамичным развитием города и сети организаций здравоохранения", - сказал Сергей Малышко.

С 2012 года Минским городским Советом депутатов ежегодно выделяются средства на доплаты к окладам медицинских работников. На реализацию этой меры в 2017 году запланировано Вr11,88 млн (в 2016-м - Вr10,3 млн). В бюджете на текущий год предусмотрены также дополнительные денежные средства в сумме Вr21,98 для повышения уровня заработной платы медработников (в размере 30% фонда тарифных окладов).

За январь-апрель нынешнего года среднемесячная заработная плата медицинских работников столицы составила Вr690,58, в том числе врачей - Вr948,37, среднего медицинского персонала - Вr701,75.

В Минске достигнуты минимальные сроки ожидания медицинской помощи: экстренная помощь оказывается в момент обращения, доступность участковых врачей не превышает одного дня, узких специалистов (плановые приемы) - до нескольких недель. Экстренная госпитализация осуществляется незамедлительно, плановая - строго по дате ее назначения.

На протяжении нескольких последних лет в Минске отмечается низкий уровень общей и младенческой смертности. Ожидаемая продолжительность жизни в Минске (76,5 года) - самая высокая среди регионов республики. К услугам столичного здравоохранения обращаются ежегодно более 40 тыс. иногородних.-0-