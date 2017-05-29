30 мая, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. Дорожная карта досуга и отдыха ребенка на каникулах создана в Гродненской области. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович на торжественной линейке в Ратичской средней школе Гродненского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Линейки в честь окончания учебного года проходят 30 и 31 мая. В Гродненской области их участниками станут свыше 108 тыс. школьников. Последний звонок звучит для 6,3 тыс. выпускников одиннадцатых классов и более чем 10 тыс. девятиклассникам.

"Последние звонки звучат во всех школах области. Учебный год для региона сложился удачно: Гродненская область завоевала первое место по итогам централизованного тестирования, стала лучшей по итогам работы системы образования за 2016 год. Конечно, в основе этого лежит профессионализм педагогов", - рассказал Виктор Лискович. Он подчеркнул и важность системной воспитательной работы в образовании. Главный показатель ее эффективности - это снижение подростковой преступности, уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних.

"Но впереди лето. У нас на каникулы уходит свыше 100 тыс. детей. На каждого из них мы имеем дорожную карту: знаем, как он будет отдыхать летом, поправлять свое здоровье, набираться сил. Мы должны создать для детей оптимальные условия отдыха и досуга. Этому вопросу уделяется повышенное внимание", - отметил Виктор Лискович. Планируется, что в лагерях различной формы будут оздоровлены свыше 48 тыс. детей, будут задействованы различные секции и кружки на базе центров дополнительного образования.

"Детям же желаю набраться сил, отдохнуть и 1 сентября с хорошим настроением прийти в школу и продолжить учебу. От уровня ваших знаний, от воспитания зависит будущее области и страны", - отметил Виктор Лискович.

Заместитель председателя облисполкома не первый раз посещает Ратичскую школу. Два года назад с его участием здесь был заложен яблоневый сад в честь 70-летия Победы: сейчас яблони готовы порадовать детей первым урожаем. Гости школы вместе с выпускниками приняли участие в посадке памятного дерева.

Средняя школа в агрогородке Ратичи, в которой сейчас учится около 200 детей, одно из самых динамично развивающихся учебных заведений в Гродненском районе в плане учебной, олимпиадой, научной деятельности. После последнего звонка школа свои двери для учеников не закрывает. Во время каникул здесь будут работать сразу шесть различных лагерей: пришкольный, туристический с палатками, выездной лагерь на пограничной заставе. Будет работать и трудовая бригада.-0-