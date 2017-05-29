Более 160 лагерей труда и отдыха создадут для школьников Брестской области летом

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для школьников Брестской области на летних каникулах будет создано более 160 лагерей труда и отдыха, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы управления образования облисполкома Алла Сенькевич.

Возможность подработать и отдохнуть представится 2,8 тыс. подросткам. Первые такие лагеря откроются в регионе в первых числах июня. В основном ребята будут трудиться на территории учреждений образования. Они будут заниматься мелким ремонтом, уборкой сухой растительности, оформлением клумб, прополкой, поливом культур, выполнять швейные работы.

К летней кампании присоединятся также предприятия и организации. Например, Лунинецкое и Микашевичское ЖКХ предлагают учащимся временную занятость в качестве подсобных рабочих первого разряда для благоустройства городских улиц. Для сбора яблок и прополки винограда старшеклассников приглашают на Пинский винодельческий завод. Воспитанники Молотковичской вспомогательной школы-интерната займутся пошивом постельного белья, изготовлением мебели, благоустройством территории.

"Лагеря труда и отдыха пользуются популярностью у детей. Но в первую очередь мы предлагаем возможность временной занятости подросткам, которые находятся в социально опасном положении, из малообеспеченных и многодетных семей", - отметила Алла Сенькевич.

Она добавила, что в лагерях труда и отдыха ребятам предложат разнообразный досуг. В частности, во время организации мероприятий акцент будет сделан на Год науки. Юношей и девушек ожидают познавательные экскурсии, квесты, игры.

В целом в Брестской области летом будут функционировать более 1 тыс. оздоровительных лагерей, в том числе 22 стационарных. Во время каникул в регионе планируется оздоровить 61,5 тыс. детей.-0-

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