30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые организации Минска проведут в июне акции "Дни скидок", сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ТКУП "Универмаг Беларусь" 6, 8, 13 июня устанавливает скидку 25% на непродовольственные, 5% - на продовольственные товары; 20, 27 июня - 20% на непродовольственные, 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт 1-4, 9-11, 15-18, 22-25, 29 и 30 июня скидка составит 22% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары.

ОАО "ГУМ" 1 июня реализует товары со скидкой 22%, 15, 29 июня - 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары (акция "Щедрый день").

Для держателей дисконтных карт 16, 17, 30 июня скидка составит 22% на непродовольственные товары, 7% - на продовольственные товары.

В ОАО "ЦУМ Минск" товары будут продаваться со скидкой 18% 8, 15, 22, 29 июня.

ООО "Торговый дом "На Немиге" предлагает покупателям каждую среду июня (7, 14, 21, 28 июня), каждую субботу июня (3, 10, 17, 24 июня) скидку 22% на непродовольственные, 5% - на продовольственные товары (акция "Обратите внимание!"). Для держателей дисконтных карт каждую пятницу июня (2, 9, 16, 23, 30 июня) скидка составит 22% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары.

"Дни скидок" в УП "Кирмаш" пройдут каждую среду июня (7, 14, 21, 28 июня) и каждую пятницу июня (2, 9, 16, 23, 30 июня) - 17%. Для держателей дисконтных карт 26 июня скидка - 22%.

ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) предлагает каждую среду июня (7, 14, 21, 28 июня) скидку 15%; 1 июня - 15% на товары для детей; весь июнь скидки на самокаты, велосипеды, ролики - 15%, на холодильники и газовые плиты - 18%.

ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38) 8, 15, 20, 22 июня предоставляет скидку 10-15% на отдельные группы товаров; ЗАО "Для дома" (ул. Ландера, 4) каждый четверг июня (1, 8, 15, 22, 29 июня) - 15%; ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) каждую среду июня (7, 14, 21, 28 июня) - 15% на отдельные группы товаров, весь июнь - распродажа остатков зимнего ассортимента (женской и мужской обуви, одежды и белья, перчатно-руковичных изделий) со скидкой 20%; ЗАО "Сандрик" (просп. Газеты "Правда", 40) каждый вторник июня (6, 13, 20, 27 июня) - 15% на отдельные группы товаров; ООО "Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) 13, 27 июня - 10%, весь июнь - распродажа летних детских головных уборов с предоставлением скидки 10%, детских велосипедов - 20% и самокатов - 15%; ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) каждый четверг июня (1, 8, 15, 22, 29 июня) - 15%; ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) 10, 11, 21, 29 июня - 15%; ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) каждую среду июня (7, 14, 21, 28 июня) - 20%.

Магазины Торгового центра "Столица" 10 и 17 июня также предложат скидки от 5% до 50%.-0-