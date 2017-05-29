Местные инициативы должны стать фундаментом стратегии регионального развития - эксперт

30 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В региональном развитии надо опираться на местные инициативы. Такое мнение высказала заместитель директора Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Наталья Берченко, которая сегодня приняла участие в конференции "Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Большие надежды сейчас возлагаются на местные инициативы, на местный потенциал. В этом видится огромный резерв развития, - подчеркнула Наталья Берченко. - И поэтому прилагаются большие усилия для обеспечения системной поддержки именно местных инициатив".

Эксперт подчеркнула, что речь идет о выстраивании стратегии регионального развития Беларуси. "Это взгляд государства на то, какими путями обеспечить рост региональной экономики, придать импульс региональному развитию. Искать ответы на эти вопросы государство и местные сообщества должны совместно, совместно надо и определять приоритеты. Главное здесь, чтобы каждый регион, с одной стороны, работал на решение общенациональных задач, а с другой, чтобы для каждого региона было найдено свое место, обеспечивающее эффективное использование его собственного потенциала. То есть должна быть обеспечена синергия усилий и действий", - убеждена Наталья Берченко.

Конференция "Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития" проходит в формате региональных консультаций "Кастрычніцкага эканамічнага форума KEF 2017". Они уже прошли в Гродно и Бресте, на этой неделе кроме Витебска их примут Могилев и Гомель. В мероприятиях наряду со столичными экспертами участвуют представители местных органов власти, бизнеса, гражданского общества. Они нацелены на определение сфер и отраслей, которые в перспективе могут стать точками роста экономики каждой из областей страны.

Наталья Берченко напомнила, что в соответствии с ранее проводимыми исследованиями точками роста экономики Витебской области определены такие направления, как энергетика (с переходом на возобновляемые источники), обувная и фармацевтическая промышленности, туристический бизнес, переработка древесины. "Большие надежды возлагаются на информационно-коммуникационные технологии, программирование, ориентированное на промышленное производство. То есть, сложное техническое программирование вполне может стать одной из специализаций региона", - подчеркнула эксперт. В сфере услуг региону следует развивать логистику, в сельском хозяйстве осваивать новые технологии переработки и развивать органическое земледелие на территориях, расположенных в непосредственной близости к природоохранным объектам. "Эти перспективные для региона секторы мы видим уже давно. Сейчас главное вывести их на качественный рост, то есть на новый технологический уровень", - резюмировала Наталья Берченко. -0-