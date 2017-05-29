РЕПОРТАЖ: Почти взрослые, или 28 поводов для гордости

Последний звонок прозвучал сегодня более чем для 16,7 тыс. выпускников школ Витебской области. Они пока не прощаются со своим вторым домом - впереди экзамены. Но это последний день на обычном месте за партой, рядом с верным соседом, последняя запись в школьном дневнике - среднегодовая отметка. С какими мыслями и чувствами вступают выпускники в новую взрослую жизнь? Каковы их планы на будущее? Своими чаяниями, но осторожно, чтобы не сглазить, с корреспондентами БЕЛТА поделились ученики 11 "А" витебской гимназии № 8.

Активные. Амбициозные. Артистичные. И еще много разных определений и эпитетов не только на первую букву алфавита звучит в характеристике этого класса на торжестве в гимназии. Может, не во всем они первые, но мне лично нечасто доводилось встречать класс, в котором самый низкий средний балл 9. Треть учеников - победители различных этапов предметных олимпиад, почти половина - активисты волонтерского движения. Так что у классного руководителя Ирины Вертелко не один, а сразу 28 поводов для гордости: 20 прекрасных девушек и 8 надежных парней.

В предпраздничной суете пока можно позаниматься своими привычными школьными делами, повторить не раз отрепетированные тексты песен, танцевальные движения к концерту, полистать выпускной альбом, а прощальные слезы еще впереди.

"Немного грустно, конечно, но и волнительно, и здорово. Ты стоишь на низком старте перед началом нового этапа жизни. Это предвкушение вместе со страхом перед неизведанным и теплой грустью по людям, с которыми расстаешься, - делятся подруги Дарья Барашкова и Анастасия Ковалева. - С другой стороны, мы ведь не прощаемся насовсем. Почти половина класса будет поступать в Минск. Нам вот особенно повезло, будем поступать вдвоем на юридический факультет в БГУ. У нас обеих родители тоже юристы, обеим нравится будущая профессия адвоката, есть к этому способности". Вдохновленные родительским опытом девушки мечтают защищать права людей. Хотя Дарья, например, в раннем детстве мечтала стать актрисой, даже ходила в театральный кружок. "Но позже поняла все перспективы юридической практики. Смотрела передачу "Суд идет" и представляла, как в будущем так же буду отстаивать чьи-то права", - рассказывает девушка, к слову, золотая медалистка.

Дарья признается, что гимназия дала ей очень много, она смогла себя реализовать. Например, взяла категорию на республиканской конференции по английскому языку. "Для меня это хороший старт, потому что в будущем я планирую много путешествовать. И вообще, гимназия дала сильную базу, общее развитие. Я чувствую себя уверенной и способной добиваться успеха", - подчеркивает девушка. Анастасия же помимо сильной языковой базы приобрела хорошие навыки коммуникации.

Планирует стать юристом, идти по стопам отца и Арина Рыжикова. Вместе с ней покорять столицу, правда, в экономической сфере, отправится и подруга Алина Шаркова. Обе девушки уверены, что будут востребованы на рынке труда. "Сейчас очень много профессий на стыке разных наук, например, обществоведение и математика. И продолжают появляться все новые специальности, которых прежде не было. Возможно, к окончанию вуза я буду заниматься чем-то совершенно новым. Или пойду в науку. Ведь сейчас мало юристов, которые фокусируются не только на практике", - рассуждает Арина.

А вот Инга Панкова готовится к поступлению на лингвострановедение в БГУ. "Сейчас важный стратегический курс нашей страны - на Восток. Мне это тоже интересно, хочу выучить китайский. К тому же это откроет передо мной большие перспективы в будущем", - уверена девушка.

Способности к иностранным языкам и математике Анастасия Елисеева намерена реализовать на факультете международных отношений. "Есть в БГУ специальность "менеджер; переводчик-референт". Думаю пойти туда, но все будет зависеть от баллов ЦТ. Как по мне, прощаться со школой очень грустно. Постепенно начинаешь понимать, что детство закончилось, ты сам несешь теперь ответственность за свои поступки. Школа же всегда была местом, где тебя поддержат, помогут, защитят", - делится ощущениями Настя.

Староста с 11-летним стажем, главный мозг и рупор класса, золотая медалистка Анастасия Чумакова признается, что для нее выбор будущей профессии был неожиданным. "С взрослением, конечно, желания, вкусы меняются. Это случайный выбор, связанный с экономикой, хотя в детстве мне очень хотелось быть путешественником или гидом. Но когда попался на глаза вариант обучаться таможенному делу в Минске, решила: буду пробовать. А путешествовать я и так смогу, хочу побывать во многих странах. У меня еще так много всего впереди, время покажет", - говорит Анастасия.

Разносторонняя личность - Егор Жданович - в отличие от большинства одноклассников все еще на распутье. Хотя как победитель предметной олимпиады для абитуриентов он может выбрать любой российский вуз с технической специальностью. "Буду сдавать ЦТ и ЕГЭ. Вообще, у меня около восьми разных вариантов - как в Беларуси, так и в России. Все связаны с математикой, техническими специальностями. Могу поехать в Минск и обучаться компьютерной безопасности, могу остаться в Витебске и стать педагогом. У меня пока нет мечты о конкретной профессии. Но ведь сейчас как раз время для проб и ошибок. Чтобы потом ни о чем не жалеть", - признается парень.

Ольга Ходоренко в выборе будущей профессии полагается на совет родителей. "Планирую поступать в Минск, обучаться менеджменту, получать специальность экономиста-информатика. Это хорошее образование, потому что потом больше возможностей трудоустройства. Такие специалисты со знанием маркетинга, бухгалтерского учета, а также программирования востребованы во многих направлениях и сферах", - приводит аргументы Ольга.

Денис Славенко поделился мнением, почему так много ребят стремится учиться в Минске: "В столице, мне кажется, можно получить более престижное образование. Там хорошие вузы и профессура. К тому же нам не проблема будет собраться вместе, сходить куда-нибудь, вспомнить школу". Ребята не боятся покидать родительский дом. Они здраво рассуждают, как на первом курсе будут концентрироваться на учебе, знакомиться с городом и новыми людьми, адаптироваться. И только потом, чтобы не сидеть на шее у родителей, стараться искать подработку. В идеале - по специальности, чтобы получать практический опыт.

Выбор профессии, поступление в университет - это лишь ближайшие планы ребят. Просто сейчас они занимают все их мысли. Но есть у них и более масштабные цели. Кто-то хочет попробовать свои силы в практической науке для всеобщего блага, кто-то, как Бажена Соболева, намерен добиться большого карьерного роста, чтобы обеспечить родителям достойную жизнь в комфорте и внимании.

"Я в будущем хочу большую семью - это однозначно, - рассказывает Анастасия Чумакова. - И вообще, планирую больше общаться, находить новых друзей. Наш класс дружный, и мы, наверняка, будем продолжать общаться, но хочется встретить и новых людей, с другими интересами, мнениями. Мы - это те, кто нас окружает, те, за кем мы тянемся".

Вот такие они - выпускники 11 "А": разносторонние, целеустремленные, не по-детски рассудительные. А еще очень творческие, что становится понятно во время шикарного представления в актовом зале. Вместе со зрителями и гостями ребята попадают на бал, где Анастасия Елисеева становится Золушкой, Егор Жданович - прекрасным Принцем, где они все вместе посвящают свои песни и танцы, слова благодарности учителям и родителям, преклоняют колено перед педагогами. Некоторые - не скрывая слез.

Свои сокровенные мечты и желания выпускники доверили бумаге, написав письмо будущим себе. Теперь можно с благодарностью принимать напутствия от первоклашек.

Произнося слова клятвы выпускников, ребята осознают, что в жизни им предстоит еще много уроков. Хором подпевая известной "Песенке студента", они понимают, что учеба не закончится и после получения диплома о высшем образовании. Просто потом уже не будет домашних заданий, а вместо оценок в дневнике появятся оценки труда в материальном и ином выражении. И с мелодией последнего звонка для них открывается мир новых возможностей и ответственности. Мир взрослых.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-