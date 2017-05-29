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Более трети жилья в Минской области за январь-апрель введено для нуждающихся

30.05.2017 18:30 — | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за январь-апрель введено 104 тыс. кв.м общей площади жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составляет 31% от общего объема введенного жилья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Общий объем ввода в эксплуатацию жилья в Минской области за январь-апрель составил 335,9 тыс. кв.м. Из этого количества для нуждающихся построено с использованием государственной поддержки 68,9 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 46,9 тыс. кв.м.

В указанный период организациями всех форм собственности в области построено 3 тыс. новых квартир. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 218,1 тыс. кв.м общей площади жилья.

Строительная отрасль Минской области практически выполнила полугодовое задание по объемам ввода жилья в эксплуатацию в течение I квартала. За январь-июнь региону необходимо ввести 30% площадей от количества запланированных на текущий год. За январь-март этот показатель составил 28,8%. Комитетом по архитектуре и строительству Миноблисполкома прогнозируется, что по итогам II квартала может быть выполнено задание девяти месяцев.

В 2017 году в Минской области предполагается построить 972 тыс. кв.м жилья.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В указанный период организациями всех форм собственности в области построено 3 тыс. новых квартир. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 218,1 тыс....

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