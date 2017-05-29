КГК Гродненской области отмечает недоработки в животноводческой сфере

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гродненской области отмечает недоработки в животноводческой сфере, заявил сегодня на коллегии его председатель Анатолий Дорожко, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблемы связаны с замедлением темпов роста производства говядины и свинины, что в свою очередь объясняется фактами непроизводительного выбытия скота и свиней. При проверках выявлены случаи преднамеренного сокрытия количества получаемого приплода в некоторых сельхозпредприятиях. Складывающаяся ситуация не позволяет восстановить поголовье крупного рогатого скота на протяжении ряда лет, что существенно влияет на снижение валового производства говядины.

Животноводство обеспечивает более 70% валовой выручки сельского хозяйства области, поэтому принимаемые меры для повышения эффективности работы по производству мяса недостаточны. "Эта тенденция прослеживается на протяжении последних двух лет. Поскольку нет внешних факторов, как эпидемии, которые могут вести к такому результату, то сложившуюся ситуацию специалисты связывают с недоработками в сельском хозяйстве: нарушением условий содержания животных, неполноценным кормлением и упущениями в работе ветеринарных служб", - отметил председатель КГК области.

Некоторые районы испытывают недостаток ветеринарных специалистов. Не решена проблема заготовки кормов в объемах, необходимых для перевода скота на круглогодичное содержание на сбалансированное однотипное кормление. При этом в некоторых хозяйствах на протяжении прошлого года не уделяли должного внимания надлежащему хранению кормов и их эффективному использованию.

По словам председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерия Хелского, погодные условия этого года - затяжная весна и обилие дождей - также не позволяют прогнозировать успешный результат в плане заготовки кормов. Предпринимаются меры для восполнения их дефицита, увеличены посевы однолетних трав, кукурузы. Отработана схема по приобретению дефицитных кормов.

На коллегии подчеркивалось, что работу по обеспечению сохранности молодняка в регионе поручено усилить. Определенная работа в этом плане проводится - организуются комплексные диагностические и лечебно-профилактические мероприятия, регулярные мониторинги животноводческих объектов. Тем не менее, у сферы животноводства есть резервы для повышения производительности, обеспечения сохранности и продуктивности.-0-