Студенты из Германии, Литвы, Латвии пройдут обучение в летних школах в Гомеле

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные летние школы для студентов, магистрантов и аспирантов из Германии, Литвы, Латвии откроются в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор учреждения образования Сергей Хахомов.

"Летние школы на базе университета будут организованы впервые. Это стало возможным благодаря сотрудничеству вуза с иностранными учреждениями образования, - отметил собеседник. - Студенты гомельского университета уже проходили обучение в международных летних школах в Германии. В этом году мы будем принимать представителей зарубежных вузов у себя".

Первая летняя школа "Развитие современного права: публичные и частные аспекты", организованная совместно с университетом Казимераса Симонавичуса (Вильнюс, Литва), будет работать с 13 по 19 июля. Ее участниками станут студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые юридических специальностей из Литвы, Латвии. Они будут изучать развитие современного права. Преподаватели гомельского и вильнюсского вузов проведут по этой теме лекции, круглые столы, тренинги и коллоквиумы. Важная часть проекта - молодежная конференция "Трансформация современного права глазами молодых ученых". На ней слушатели летней школы представят результаты своих научных исследований.

Участниками второй летней школы станут студенты немецких университетов. Они будут изучать географические, экологические и социально-экономические аспекты реабилитации и развития территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Этой тематике будут посвящены лекции, презентации, семинары, круглые столы, дискуссии с учеными из Беларуси и России. Немецкие студенты посетят гомельские предприятия, районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, национальный парк "Припятский".

Участие в проекте бесплатное. После окончания летней школы слушатели получат сертификаты о прохождении обучения.-0-