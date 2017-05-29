30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 экспонентов представят свою продукцию и товары на I Республиканской универсальной выставке-ярмарке "Стаўбцоўскі кірмаш", которая пройдет с 31 мая по 3 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по рекламно-издательской деятельности, информации и связям с общественностью Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Виталий Жук.

Мероприятие развернется в Столбцовском районном центре культуры (ул. Багинского, 2). "Республиканская выставка-ярмарка состоится в Столбцах впервые. Для участия в ней зарегистрировались более 20 экспонентов, среди которых предприятия-производители и индивидуальные предприниматели из разных регионов Беларуси, - рассказал Виталий Жук. - На выставке-ярмарке будут представлены продукты питания, одежда, обувь, текстиль, косметика, парфюмерия, бижутерия, мед, специи и другие товары. Традиционно покупатели смогут приобрести их по ценам производителей".

Организаторами "Стаўбцоўскага кiрмашу" выступают Минское отделение БелТПП и Столбцовский райисполком.

В план республиканских выставок-ярмарок в городах Минской области на 2017 год включено 17 мероприятий, причем по сравнению с прошлым годом произошло расширение их географии. Новые центры проведения ярмарок - Вилейка, Воложин, Клецк, Любань, Марьина Горка, Смолевичи, Старые Дороги, Столбцы. Первые ярмарки уже состоялись в Любани, Смолевичах и Воложине. Продолжается проведение республиканских ярмарок в Борисове, Дзержинске, Жодино, Молодечно, Солигорске, Слуцке.

Недавно завершилась XIV Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Слуцкi кiрмаш", ставшая крупнейшей среди аналогичных мероприятий в городах Минской области с начала года. Свою продукцию и товары здесь представили 53 экспонента. Выставку-ярмарку посетили более 4 тыс. жителей и гостей райцентра.

В соответствии с планом Минского отделения БелТПП следующей универсальной республиканской выставкой-ярмаркой в Минской области будет "Маладзечанская скарбнiца", намеченная на 21-24 июня.-0-