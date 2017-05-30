31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Последний звонок" с Егором Кридом и MBAND прошел в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Тысячи столичных выпускников собрались в "Минск-Арене" 30 мая на концерте "Последний звонок" с Егором Кридом и MBAND. Как и любой последний звонок в любой школе, это мероприятие началось с награждения выдающихся учеников. Со вступительным словом к школьникам обратился председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик. Он и вручил награды победителям и призерам международных олимпиад и конкурсов из столичных школ. Специальный подарок за высокие достижения в учебной, общественной и творческой деятельности от управления образования, спорта и туризма Ленинского района Минска школьники получили из рук начальника управления Елены Цыпыловой.

Прозвучал в "Минск-Арене" и классический последний звонок - на сцену один из выпускников вынес первоклассницу со звонком, звук которого разнесся по всему залу.

А после нескольких разогревающих сетов электронной музыки на сцену вышел Егор Крид. Выпускники приветствовали кумира аплодисментами и громкими криками. Музыкант сразу же нашел поддержку у публики - вчерашние школьники подпевали всем песням. Даже исполненной Кридом версии композиции Валерия Меладзе "Самба белого мотылька".

После Егора Крида на сцене появилась группа MBAND - популярный современный российский бойз-бенд. За свою почти трехлетнюю карьеру команда успела выпустить несколько успешных хитов, флагманом среди которых стал дебютный сингл "Она вернется". Благодаря ему группа завоевала любовь десятков миллионов поклонников и удостоилась многих премий.

Перед выступлением участники MBAND Анатолий Цой, Артем Пиндюра и Никита Киоссе поделились с корреспондентом БЕЛТА своими впечатлениями от Минска и Беларуси, а также пожелали выпускникам успехов.

"Нам очень приятно быть первооткрывателями, участвовать в первом таком концерте в Минске, будем надеяться, что эта традиция продолжится. Нам безумно приятно выступать здесь, мы очень любим столицу Беларуси. Каждый раз мы получаем неимоверное удовольствие. Кстати, именно в Минске был наш первый концерт. У нас много здесь друзей и мы ездим в Беларусь не только работать, но и отдыхать", - признались музыканты.

Артем Пиндюра отметил, что команда приехала в Минск за два дня до концерта. "Мы замечательно провели время и побывали практически везде. Я, к примеру, "открыл" для себя вашу библиотеку - ее архитектура показалась интересной. И, как оказалось, это было местом первого выступления Толика (Анатолия Цоя - участника группы)", - рассказал певец.

Он обратился и к выпускникам. "Хочется поздравить всех школьников с выпуском. Это большой шаг в новую жизнь и хотелось бы, чтобы все вспоминали школьное время с особой трепетной улыбкой, а дальше все было бы легко и успешно", - заключил музыкант.

Мероприятие такого рода - масштабный концерт в день последнего звонка - проводится в Беларуси впервые. Возможно, для Минска и Беларуси в целом такой формат праздника сможет стать традиционным и каждый год дарить радость вчерашним школьникам.-0-