Около 800 детей из Брестской области оздоровятся летом за рубежом

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31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 800 детей из Брестской области оздоровятся летом в странах дальнего зарубежья, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы управления образования облисполкома Алла Сенькевич.

Между управлением образования и отделами образования гор- и райисполкомов действуют договоры о сотрудничестве с благотворительными организациями многих стран Европы. В частности, этим летом на отдых в Италию отправятся около 250 детей-сирот, воспитанников интернатов Брестской области. Еще примерно 300 ребят из малообеспеченных и многодетных семей по соглашению с фондом Chernobyl Children's lifeline смогут побывать на каникулах в Великобритании. Первые группы школьников в возрасте 8-12 лет вылетят из Беларуси на остров туманного Альбиона уже 1 июня. Поездка рассчитана на 28 дней. На это время мальчики и девочки поселятся в гостевых семьях в Чилтерне, Блекпуле, Ноттингеме, Линкольне, Плимуте и других английских городах.

Также ребята из Брестской области ежегодно ездят на оздоровление в Испанию и Германию. "Оздоровление за рубежом позволяет детям из малообеспеченных семей получить уникальную возможность познакомиться с традициями и обычаями других стран. Программы пребывания всегда очень интересны и насыщенны. Ребята посещают музеи, аквапарки, бассейны, разнообразные экскурсии по историческим местам страны пребывания. Также школьники получают хорошую возможность для совершенствования знаний иностранных языков", - отметила Алла Сенькевич.

Всего в регионе на летних каникулах планируется оздоровить более 60 тыс. детей. Они отдохнут и наберутся сил в более чем 1 тыс. лагерей. Например, в лагерях труда и отдыха временная занятость будет организована для 2,8 тыс. подростков.-0-

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