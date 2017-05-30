ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 800 детей из Брестской области оздоровятся летом за рубежом

31.05.2017 07:46 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Около 800 детей из Брестской области оздоровятся летом за рубежом
Фото из архива

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 800 детей из Брестской области оздоровятся летом в странах дальнего зарубежья, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы управления образования облисполкома Алла Сенькевич.

Между управлением образования и отделами образования гор- и райисполкомов действуют договоры о сотрудничестве с благотворительными организациями многих стран Европы. В частности, этим летом на отдых в Италию отправятся около 250 детей-сирот, воспитанников интернатов Брестской области. Еще примерно 300 ребят из малообеспеченных и многодетных семей по соглашению с фондом Chernobyl Children's lifeline смогут побывать на каникулах в Великобритании. Первые группы школьников в возрасте 8-12 лет вылетят из Беларуси на остров туманного Альбиона уже 1 июня. Поездка рассчитана на 28 дней. На это время мальчики и девочки поселятся в гостевых семьях в Чилтерне, Блекпуле, Ноттингеме, Линкольне, Плимуте и других английских городах.

Также ребята из Брестской области ежегодно ездят на оздоровление в Испанию и Германию. "Оздоровление за рубежом позволяет детям из малообеспеченных семей получить уникальную возможность познакомиться с традициями и обычаями других стран. Программы пребывания всегда очень интересны и насыщенны. Ребята посещают музеи, аквапарки, бассейны, разнообразные экскурсии по историческим местам страны пребывания. Также школьники получают хорошую возможность для совершенствования знаний иностранных языков", - отметила Алла Сенькевич.

Всего в регионе на летних каникулах планируется оздоровить более 60 тыс. детей. Они отдохнут и наберутся сил в более чем 1 тыс. лагерей. Например, в лагерях труда и отдыха временная занятость будет организована для 2,8 тыс. подростков.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между управлением образования и отделами образования гор- и райисполкомов действуют договоры о сотрудничестве с благотворительными организациями многих стран...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Концерт "Последний звонок" с Егором Кридом и MBAND прошел в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика