31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска в Белграде пройдут 5-7 июня. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе минской делегации - около 150 человек. Программа Дней Минска в Белграде довольно насыщенная. Планируется встреча председателя Мингорисполкома с мэром Белграда, белорусско-сербский бизнес-форум, посещение городской транспортной компании, подписание соглашения об установлении сотрудничества между Октябрьским районом Минска и городской общиной Вождовец Белграда и др.

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