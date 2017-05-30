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31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гродненской области со 2 по 4 июня будет работать в усиленном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В конце текущей недели ГАИ региона будет работать в усиленном режиме. На дороги будут выведены дополнительные экипажи. Усиление коснется не только областного центра, но и всех районов области.

"Посты несения службы будут приближены к местам массового отдыха, дачным кооперативам и другим объектам и улицам, где теоретически возможно появление нетрезвых водителей", - отметили в ГАИ региона. Во многих городах будет организовано проведение комплексных проверок под общим названием "Фильтр". Контролю будут подвергнуты транспортные средства не только индивидуальных владельцев, но и организаций и предприятий. Без внимания не останутся также водители грузовых автомобилей, проезжающие область транзитом.

Усиление контроля связано с ухудшением обстановки на дорогах области. В мае 2017 года в авариях погибло 4 человека. Для сравнения в мае 2016 года смертельных ДТП зафиксировано не было. В двух случаях виновниками аварий стали нетрезвые водители.

"Летняя пора характеризуется увеличением количества нетрезвых водителей. Чаще всего такое бывает в предвыходные и выходные дни. Мы призываем всех сознательных граждан сделать все возможное, чтобы предотвратить пьяную езду", - отметили в ГАИ. Там подчеркнули, что своевременный звонок в дежурную часть может спасти чью-то жизнь.-0-