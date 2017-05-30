31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска в Белграде пройдут 5-7 июня. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе минской делегации - около 150 человек. Программа Дней Минска в Белграде довольно насыщенная. Планируются встреча председателя Мингорисполкома с мэром Белграда, белорусско-сербский бизнес-форум, посещение городской транспортной компании, подписание соглашения об установлении сотрудничества между Октябрьским районом Минска и городской общиной Вождовец Белграда и другие мероприятия.

В Белграде пройдет выставка-дегустация продовольственной продукции, которая производится в Минске. Будет также презентован туристический потенциал белорусской столицы. Планируется изучить работу энергосистемы Белграда. Делегация из Минска посетит научно-технологический парк, с которым предполагается заключить соглашение о сотрудничестве.

Республика Сербия по итогам первого квартала вошла в десятку крупных торгово-экономических партнеров Минска. Темп роста товарооборота с этой страной составил в январе-марте текущего года 307% к уровню соответствующего периода прошлого года и достиг $33 млн. В Сербию поставляются трактора, моторные транспортные средства, холодильники и другая продукция.-0-