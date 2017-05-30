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Минск увеличил экспорт в I квартале за счет поставок продукции предприятий Минпрома

31.05.2017 11:42 — Новости регионов | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск увеличил экспорт в первом квартале 2017 года за счет наращивания поставок продукции предприятий Минпрома, сообщил на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам первого квартала текущего года темп роста экспортных поставок составил 127% к аналогичному периоду прошлого года (целевой показатель на 2017 год - 110%). Прирост обеспечен за счет увеличения поставок продукции на рынок России и Евросоюза, сказал Николай Рогащук.

Что касается экспорта в Евросоюз, то положительная динамика обеспечена на счет поставок белорусской техники. Так, в Польшу, Германию, Словакию отгружены МАЗы с моторами Евро-6.

Николай Рогащук отметил, что Минск активно осуществляет экспортные поставки во многие страны мира. Внешняя торговля в текущем году ведется более чем с 200 странами. Основные рынки сбыта - Россия, Украина, Великобритания.

По словам председателя комитета экономики Мингорисполкома, продукция минских предприятий будет представлена на IV Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 29-30 июня в Москве на территории Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр". В ярмарке примут участие около 60 белорусских производителей, в том числе около 10 - из Минска (продовольствие, продукция легкой промышленности и т.д.). Кроме того, в октябре состоятся Дни Минска в Москве, в июле - Дни Минска в Омске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Что касается экспорта в Евросоюз, то положительная динамика обеспечена на счет поставок белорусской техники. Так, в Польшу, Германию, Словакию отгружены МАЗы с...

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