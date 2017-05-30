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Волонтеры Гродненской области устроят праздник для пациентов детских больниц

31.05.2017 11:37 — Новости регионов | БелТА  
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31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Гродненской области устроят праздник для пациентов детских больниц. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Во время акции "День защиты детей с БРСМ" волонтеры движения "Доброе сердце" организуют во всех районах области около 40 игровых программ, театрализованных представлений, различных конкурсов и праздничных мероприятий для детей. С 31 мая по 2 июня они посетят больницы, детские приюты и коррекционно-развивающие центры.

В Гродно горком БРСМ 1 июня проведет и традиционную городскую акцию "Детство должно быть у каждого". В парке имени Жилибера появится игровая площадка с настоящими клоунами и необычными развлечениями и конкурсами. 1 и 2 июня волонтеры перенесут площадку с играми и мастер-классами в областную детскую клиническую больницу и детский социальный приют.

"В Островце ребят на улицах города поздравят с праздником красочными воздушными шарами, а в Ошмянах проведут детские соревнования по катанию на роликовых коньках. Добавят ярких цветов в праздник в Березовке, где пройдет фестиваль красок "Холи", - рассказали в обкоме БРСМ. Воспитанники Волковысского детского дома в День защиты детей посетят бассейн. В Лиде всех желающих приглашают посетить благотворительный концерт в поддержку воспитанников Лидского районного социально-педагогического центра, который пройдет 1 июня в Парке культуры и отдыха.

Как отметили в обкоме БРСМ, все мероприятия, проводимые в рамках благотворительной акции, призваны привлечь внимание общественности, в том числе молодежи, к оказанию помощи нуждающимся детям, к защите их прав и интересов.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Во время акции "День защиты детей с БРСМ" волонтеры движения "Доброе сердце" организуют во всех районах области около 40 игровых программ, театрализованных...

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