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Более 80% школ Гомельской области подтвердили готовность начинать занятия в 9.00

31.05.2017 12:14 — Новости регионов | БелТА  
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Более 80% школ Гомельской области подтвердили готовность начинать занятия в 9.00
Фото из архива

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 80% учреждений общего среднего образования Гомельской области подтвердили готовность начинать занятия в 9.00, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин.

По его словам, более четверти учреждений образования области уже работают с 9.00. В основном это школы, расположенные в сельской местности.

"Управление образования провело опрос среди учреждений общего среднего образования Гомельской области. Более 80% подтвердили готовность начинать занятия в 9.00. Во всех школах, которые работают в одну смену, однозначно занятия будут начинаться в 9.00", - подчеркнул Сергей Порошин.

Он также сказал, что родители, рабочий день которых начинается ранее 9.00, смогут привозить детей в школы заблаговременно. До начала занятий для ребят будут проводить классные часы, факультативные занятия, физкультминутки и другие мероприятия.

Говоря об учреждениях образования, где дети занимаются в две смены, начальник управления отметил, что решение о начале занятий в таких школах будет приниматься индивидуально с учетом их специфики, а также санитарных норм и правил.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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"Управление образования провело опрос среди учреждений общего среднего образования Гомельской области. Более 80% подтвердили готовность начинать занятия в 9.00. Во...

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