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ФОТОРЕПОРТАЖ: Спасатели-пожарные провели для детей масштабную шоу-программу
31.05.2017 12:59 — Новости регионов | БелТА
31 мая в рамках финального этапа республиканской акции "Не оставляйте детей одних!" на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи столичные спасатели-пожарные провели для детей и родителей масштабную шоу-программу.
Фото Андрея Покумейко
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31 мая в рамках финального этапа республиканской акции "Не оставляйте детей одних!" на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи столичные...
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