Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форелевое хозяйство откроется в сентябре в Молодечненском районе Минской области, сообщил сегодня журналистам заместитель директора ГО "Белводхоз" Виктор Мельник, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Молодечненском районе иранцы строят форелевое хозяйство на 200 т рыбы в год. В сентябре они первую очередь сдают в производство, уже заказан посадочный материал форели, который производится в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках", - рассказал Виктор Мельник.

По информации замдиректора, в 2016 году организации "Белводхоза" вырастили около 12 тыс. т прудовой рыбы. В 2017 году этот объем должен увеличиться на 5%. "Поставлена задача увеличить объемы производства ценных видов рыб, т.е. лососевых, осетровых. В 2016 году мы вышли на 800 т, в этом году ожидаем производство в объеме 1 тыс. т рыбы ценных пород", - добавил Виктор Мельник.-0-