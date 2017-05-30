Витебск. Фото из архива

Витебск. Фото из архива" title="Витебск. Фото из архива">

31 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Городской субботник по благоустройству организуют в Витебске 10 июня, сообщили БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Согласно решению горисполкома субботник пройдет на рабочих местах или на закрепленных территориях, где будут организованы работы по благоустройству, наведению порядка и озеленению. Трудовая акция нацелена на подготовку областного центра к проведению Дня города и фестиваля "Славянский базар".

"Заработанные деньги будут направлены на благоустройство, озеленение и развитие Витебска, создание произведений монументального, монументально-декоративного искусства, архитектурных форм, увековечивающих память и приуроченных к важным историческим событиям", - отметили в горисполкоме.

Мероприятия Дня города в Витебске пройдут с 23 по 25 июня.

XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия состоятся 10-12 и 18-19 июля).-0-