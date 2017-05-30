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Субботник по благоустройству организуют в Витебске 10 июня
31.05.2017 13:29 — Новости регионов | БелТА
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Витебск. Фото из архива
31 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Городской субботник по благоустройству организуют в Витебске 10 июня, сообщили БЕЛТА в Витебском горисполкоме.
Согласно решению горисполкома субботник пройдет на рабочих местах или на закрепленных территориях, где будут организованы работы по благоустройству, наведению порядка и озеленению. Трудовая акция нацелена на подготовку областного центра к проведению Дня города и фестиваля "Славянский базар".
"Заработанные деньги будут направлены на благоустройство, озеленение и развитие Витебска, создание произведений монументального, монументально-декоративного искусства, архитектурных форм, увековечивающих память и приуроченных к важным историческим событиям", - отметили в горисполкоме.
Мероприятия Дня города в Витебске пройдут с 23 по 25 июня.
XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия состоятся 10-12 и 18-19 июля).-0-
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Согласно решению горисполкома субботник пройдет на рабочих местах или на закрепленных территориях, где будут организованы работы по благоустройству, наведению...
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