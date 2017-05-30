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Около 1,5 тыс. выпускников начальной школы Гомельской области станут гимназистами

31.05.2017 13:44 — Новости регионов | БелТА  
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31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. выпускников начальной школы будут зачислены в 30 гимназий Гомельской области, сообщил сегодня журналистам начальник управления образования облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

Вступительные экзамены в пятые классы гимназий пройдут с 2 по 10 июня. Желающие стать гимназистами будут сдавать диктант по русскому языку (2 июня), контрольную работу по математике (5 июня), диктант по белорусскому языку (7 июня). Начало испытаний в 11.00. Тексты и задания по трем предметам будут озвучены по телевидению и радио. Резервный день для тех, кто по уважительной причине не сможет сдать экзамен, – 10 июня.

"При зачислении в гимназии учитываются результаты вступительных испытаний по трем учебным предметам и годовые отметки по ним. При равной сумме баллов будут зачисляться учащиеся с более высоким средним баллом годовых отметок за четвертый класс", - отметил Сергей Порошин.

Дополнительный набор на имеющиеся в гимназиях свободные места в 6-11 классах будет проходить с 21 по 25 августа на конкурсной основе.

Вступительные экзамены в лицеи области пройдут с 15 по 19 июня.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Вступительные экзамены в пятые классы гимназий пройдут с 2 по 10 июня. Желающие стать гимназистами будут сдавать диктант по русскому языку (2 июня), контрольную...

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