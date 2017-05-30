31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" в июне изменяет рейсы пригородных автобусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Так, с 2 июня отменяется выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов №429 "ДС Дружная - Атолино" отправлением из д. Атолино в 6.42 по будним дням; №364С "ДС Славинского - Психоневрологический интернат" отправлением от ДС Славинского в 16.30, от психоневрологического интерната в 17.15 по пятницам; №253С "ДС Славинского - Рудомейка" отправлением от ДС Славинского в 18.10, из д. Рудомейка в 19.10 по пятницам.

При этом организовывается выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов №429 "ДС Дружная - Атолино" отправлением из д. Атолино в 6.48, 7.28, 7.38 по будним дням; №279у "ул. Брилевская - Атолино" отправлением от ул. Брилевской в 6.51, 7.02 по будним дням; №364С "ДС Славинского - Психоневрологический интернат" отправлением от ДС Славинского в 17.00, от психоневрологического интерната в 17.45 по пятницам; №253С "ДС Славинского - Рудомейка" отправлением от ДС Славинского в 18.30, из д. Рудомейка в 19.30 по пятницам.

С 5 июня организовывается выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута №390С "ДС Карастояновой - с/т Физик" отправлением от ДС "Карастояновой" в 10.00, из с/т Физик в 11.00 по будним дням, отправлением от ДС "Карастояновой" в 6.30, из с/т Физик в 7.30 по субботам.

С 6 июня будут выполняться рейсы пригородного автобусного маршрута №354С "ДС Славинского - с/т Оптика" отправлением от ДС "Славинского" в 8.50, 15.10, 19.20, из с/т Оптика в 9.45, 16.00, 20.10 по вторникам и четвергам, отправлением от ДС "Славинского" в 19.20, из с/т Оптика в 20.10 по пятницам.-0-