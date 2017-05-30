Равнодушие чиновника любого уровня к проблемам людей недопустимо - Ровнейко

На приеме у Сергея Ровнейко - Сергей Андрейчик по поводу несогласия с судебными решениями

31 мая, Вороново /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Равнодушие чиновника любого уровня к проблемам людей недопустимо. Такое мнение высказал журналистам во время выездного приема граждан в Вороновском райисполкоме помощник Президента - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чиновник любого уровня, начиная от руководителей сельских и поселковых советов и заканчивая работниками Администрации Президента, в первую очередь должен добросовестно исполнять обязанности на своем месте. Нужно понимать, что для человека его конкретная проблема не делится на уровни, для него она всегда так же важна, как и государственного масштаба. Наверное, это правильное отношение. Но стоит отметить, что если бы все руководители, начиная от представителей самого базового уровня, добросовестно исполняли свои обязанности, объем обращений в вышестоящие республиканские органы, конечно, снизился бы", - считает Сергей Ровнейко.

Есть здесь определенная доля объективных причин, прежде всего нехватка ресурсов, которую можно принять во внимание. Но в то же время недопустимо, когда на уровне районной власти, руководителя организации или предприятия допускается равнодушное отношение к нуждам людей, отметил он. "Еще хуже, когда доводится до какого-то противостояния или появляются так называемые удельные князья: когда некоторые считают, что предприятия им дали в надел и они имеют право руководить судьбами людей. Такое отношение будет жестоко, не побоюсь этого слова, караться", - подчеркнул помощник Президента.

По его словам, Администрация Президента является органом, который отвечает за кадровую политику в государстве, она должна своевременно реагировать на некоторый застой среди чиновников различного уровня, особенно - местного. "Они ближе находятся к людям, обязаны более полно и быстро реагировать на все просьбы и заявления людей, потому что именно по их отношению складывается впечатление обо всей системе управления государством. Для того, чтобы этот механизм работал без сбоя, для изучения настроения в обществе и работы на местах, такие приемы проводятся и будут проводиться дальше. Я принимаю граждан каждые 2 недели и даже по сегодняшнему приему вижу, что людям порой достаточно попасть ко мне как к должностному лицу, высказать еще раз свою проблему, чтобы убедиться в своем решении, удостовериться, правильны ли предыдущие ответы, или есть место сомнениям", - добавил он.

На прием к помощнику Президента сегодня записались по девяти вопросам граждане самых разных населенных пунктов. Два обращения касались трудоустройства на работу, незаконного, на взгляд жительницы района, увольнения из сельхозпредприятия. Пенсионер просил возместить частично потраченные средства на ремонт приобретенного у облпотребобщества, где он всю жизнь проработал, жилья. Житель агрогородка Заболоть пришел выразить несогласие с судебными решениями по поводу ДТП, совершенного его внуком. Еще один пенсионер не может зарегистрировать перепланированное жилье из-за того, что не удается урегулировать взаимоотношения с соседями.

Жительница д. Волейши вновь пришла просить вернуть деньги за изъятый скот. История нашумевшая: у семьи изъяли 146 голов крупно-рогатого скота. Скот находился в диком состоянии, был неуправляемым, гулял по колхозным полям и топтал посевы. Например, в одном из сельхозпредприятий коровы повредили 30 га рапса. Сыну предложили самостоятельно обратиться в хозяйство, нанять охотников и сдать скот, но он письменно отказался. Сейчас в свою очередь хозяйство просит семью подписать акты выполненных работ, связанных с изъятием стада, в суде также будет решаться вопрос о взыскании ущерба, нанесенных коровами. То, что останется, готовы вернуть семье.

А одному обратившемуся на прием предложили стать фермером. Житель д. Радунь по личному согласованию с бывшим председателем СПК пользовался землей для ведения подсобного хозяйства. Сейчас встал вопрос о регистрации участка. "Материально вас государство поддержит: ранее вам выделяли кредит как физлицу, могут выделить и как юридическому. Морально вы должны быть готовы – ведь так или иначе работаете на земле", - отметил Сергей Ровнейко. Он посоветовал найти конструктивное решение, выбрать участки земли, которые бы всех устроили, и работать официально.

Решение еще одного вопроса Сергей Ровнейко проконтролирует в июле. Речь идет о благоустройстве дороги в агрогородке Бенякони. Зимой люди оказываются невыездными из-за бездорожья, и так уже 7 лет. -0-