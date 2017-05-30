Представители семи стран соберутся на форуме молодых ученых в Гомеле

31 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Международный форум молодых ученых "Молодежь для науки и экономики: разработки и перспективы" пройдет 1-2 июня в Гомеле на базе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела координации научных проектов и программ вуза Елена Нилова.

Мероприятие объединит более 80 молодых ученых и практиков из Беларуси, России, Украины, Йемена, Таджикистана, Туркменистана, Бангладеш. Программой предусмотрено проведение пленарного заседания, дискуссий, тренингов, выездной семинар, работа в секциях по различным направлениям.

Участники представят доклады, посвященные теоретическим и практическим исследованиям в области экономики, компьютерных технологий, инноваций, бухгалтерского учета, финансов, товароведения, коммерческой деятельности и логистики. "В своих работах молодые ученые поднимут проблемные темы, стоящие перед экономикой на современном этапе, представят авторские разработки по решению целого ряда вопросов, затрагивающих интересы общества и государства", - рассказала собеседница.

Во время форума состоится выездной семинар-экскурсия на ОАО "Гомсельмаш". Работа секций будет организована в санатории "Золотые пески" (Гомельский район). По словам Елены Ниловой, часть мероприятий форума проводится вне стен университета неслучайно. "Во-первых, хотелось бы показать гостям из зарубежных стран инфраструктуру Гомельской области, во-вторых, встречи в неформальной обстановке способствуют более продуктивному обмену мнениями и идеями", - сказала она.

Форум молодых ученых, организатором которого выступает Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, пройдет в Гомеле в шестой раз. Он является платформой для реализации научных устремлений магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей и позволяет представить свои достижения на суд опытных ученых, услышать их авторитетное мнение, получить консультацию, обсудить разработки различных научно-практических направлений. Мероприятие включено в областной план по проведению Года науки.-0-