31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В музее под открытым небом "Линия Сталина" 17 июня состоится соревновательное шоу "Танковый биатлон-2017". Зрителей ждут незабываемые эмоции от бешеных скоростей танков, холостой стрельбы орудий и рева моторов.

Впервые шоу "Танковый биатлон" прошло на "Линии Сталина" 22 октября 2016 года. Посмотреть на соревнование четырех команд Министерства обороны РБ пришли несколько тысяч зрителей.

В нынешнем году комплекс "Линия Сталина" расширит формат соревнований, а также предложит своим посетителям еще больше развлечений и активностей. Начало в 11.00. В 14.00 пройдет парад команд - участников соревнований, в 14.20 - старт соревнований.

Для гостей мероприятия будут работать разнообразные зоны развлечений: Школа танкиста, соревновательная площадка ГТО, викторина "Современное вооружение". Кроме того, совместно с клубом рукопашного боя "Гроза" будет открыта новая площадка препятствий. Самым маленьким посетителям будет предложена программа с привлекательным и смешным клоуном Мотей. Активных участников конкурсов ждут памятные сувениры и призы.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.

"Танковый биатлон" ранее проводился в закрытом режиме, а теперь стал доступен для всех желающих. В основе лежат прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения. Первые международные состязания прошли на полигоне в подмосковном Алабино 17 августа 2013 года. В них приняли участие танковые экипажи России, Армении, Беларуси и Казахстана.-0-