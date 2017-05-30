Строительство мусоросортировочного завода в Витебске планируется начать в 2018 году - Калинин

Анатолий Калинин

31 мая, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Строительство мусоросортировочного завода в Витебске планируется начать в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, который принял участие в церемонии пуска оборудования по переработке вторичных полимерных отходов повышенной загрязненности в ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий", передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году планируется начать строительство крупного мусоросортировочного завода в Витебске. Полагаю, что в 2019 году начнется строительство крупного завода и в Минске. Возможно, в столице это будет два завода в одном - по сортировке и по переработке мусора", - рассказал Анатолий Калинин.

По словам вице-премьера, для начала строительства завода в Витебске ведется поиск европейского инвестора, причем определенные договоренности уже достигнуты. Место для строительства предприятия выбрано, началось проектирование. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся и по поводу строительства нового предприятия в Минске.

"Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами ориентирует на то, чтобы по объему их переработки в 2025 году выйти на 25%, а в 2035 году - на 50%, - напомнил Анатолий Калинин. - Главой государства поставлены задачи повысить экологическую безопасность, переработать те отходы, которые возможно переработать, а также решить задачу импортозамещения".

Заместитель премьер-министра обратил внимание на то, что за счет средств ГУ "Оператор вторичных ресурсов" создана система, которая позволяет извлекать выгоду из сбора и переработки отходов. "Правительством поставлена задача по стимулированию производства бумажной тары взамен полиэтиленовой. Необходимо найти точки соприкосновения интересов, и в крупных торговых сетях уже в 2018-2019 годах бумажные пакеты должны заместить полиэтиленовые", - привел пример Анатолий Калинин. Он констатировал, что отношение к отходам постепенно меняется. В Беларуси заметно возросло понимание населения того факта, что переработка вторичных материальных ресурсов должна приносить экономическую выгоду.-0-