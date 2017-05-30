Пример Юлии Нестеренко вдохновляет детей заниматься легкой атлетикой - Анатолий Лис

Во время прощального забега Юлии Нестеренко

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пример Юлии Нестеренко вдохновляет многих детей заниматься легкой атлетикой. Об этом сегодня заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на торжественной церемонии чествования олимпийской чемпионки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы гордимся Юлией Нестеренко. Она прославила страну и Брестскую область на мировой арене. Это очень важно. Таких результатов можно достичь только плодотворным, усиленным трудом. Она является примером для молодежи, прежде всего для учащихся детско-юношеских спортшкол. У нас хорошие условия для занятий легкой атлетикой, что создает базу для достижения высоких результатов в спорте", - подчеркнул Анатолий Лис. Он добавил, что победа брестчанки на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах вызвала всплеск интереса к занятиям легкой атлетикой в Беларуси. Так, сейчас в Брестской области этим видом спорта занимаются более 5 тыс. детей, а национальная сборная почти на треть состоит из спортсменов региона.

Сегодня в Бресте состоялось чествовании Юлии Нестеренко, завершившей профессиональную карьеру спортсменки. Ее вклад в развитие белорусского спорта также отметили председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, депутат Палаты представителей, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Парламентарий вспомнил о событиях в олимпийских Афинах. "Хорошо помню эти дни. К сожалению, я не добрался до пьедестала, занял обидное четвертое место. Но я был на стадионе, когда Юля завоевала золото. Вся команда буквально в слезах поздравляла ее. Это был настоящий праздник. Наша молодежь должна равняться на таких, как Юлия Нестеренко, Виктория Азаренко, Дарья Домрачева, Иван Тихон. Мы рады, что у нас в стране есть такие люди", - резюмировал он.

Также сегодня на стадионе "Брестский" Юлия Нестеренко приняла участие в символическом забеге на 100 м, таким образом попрощавшись с карьерой спортсменки. "Белая молния" в беседе с журналистами рассказала, что в будущем хотела бы стать детским тренером.-0-