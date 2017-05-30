Меннанова: форум волонтеров - уникальная площадка для обмена опытом и поиска новых форм работы

31 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Международный молодежный форум волонтеров, который 31 мая - 1 июня проходит в Гомеле, является уникальной площадкой для обмена опытом, поиска новых форм и методов работы. Таким мнением с журналистами перед открытием форума поделилась секретарь ЦК ОО "БРСМ", координатор волонтерского движения "Доброе Сердце" Виктория Меннанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой форум в Беларуси проводится впервые, но впоследствии он станет ежегодным. "Обучение волонтеров является одним из ключевых моментов в работе волонтерских отрядов, поскольку порой мало одного желания помогать людям, нужно уметь это правильно делать. У нашей организации есть свои наработки, которыми мы готовы поделиться. Кроме того, нам есть чему поучиться у более опытных коллег из других стран. В течение двух дней работы форума у волонтеров будет отличная возможность получить теоретический запас знаний, который впоследствии можно будет применить на практике, найти новые формы и методы работы", - сказала Виктория Меннанова.

Для проведения мастер-классов и обучающих мероприятий на форум приглашены тренеры из России, волонтеры из Польши, Германии. Так, представитель Ассоциации волонтерских центров (Россия) Диана Джалалова приехала, чтобы поделится опытом, как привлечь к различным форматам волонтерства максимальное количество людей. "Не все до конца понимают, как можно с пользой делиться собственными умениями или как найти благополучателя (человека, которому помощь необходима). Например, умея играть на фортепиано, можно раз в неделю давать бесплатный урок, и это уже будет волонтерство", - пояснила она.

В форуме принимают участие около 200 лидеров волонтерских отрядов движения БРСМ "Доброе Сердце", Европейской волонтерской службы (Польша), а также руководители и эксперты Республиканского волонтерского центра (Беларусь), Национального фонда подготовки кадров (Россия), Информационного пункта Совета Европы в Минске. Сегодня во время "Ярмарки методов" ребята презентуют достижения волонтеров и их инициатив, после поучаствуют в тренингах на темы мотивации на добрые дела, технологий работы с волонтерами, мастер-классах по проектному менеджменту, упражнениях по командообразованию, тайм-менеджменту.

Во второй день работы форума молодежь примет участие в патриотической акции памяти и скорби, посвященной 10-летию открытия мемориала "Детям - жертвам фашизма" в поселке Красный Берег Жлобинского района. Посетят Гомельский детский дом, городской социально-педагогический центр, Улуковскую вспомогательную школу-интернат, территориальный центр соцобслуживания населения Железнодорожного района Гомеля. Центральным мероприятием форума станет республиканский этап благотворительного марафона "Все краски жизни для тебя" в поддержку четырехлетнего онкологического пациента Славы Жаковского. Он состоится 1 июня в общественно-культурном центре Гомеля.

Организатором форума выступают Центральный и Гомельский областной комитеты ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

Волонтерское движение "Доброе Сердце" является одним из ведущих направлений деятельности БРСМ и объединяет более 35 тыс. юношей и девушек по всей стране. Волонтеры на постоянной основе оказывают адресную помощь и социальную поддержку ветеранам войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, детям-инвалидам и детям-сиротам, детям из неблагополучных и опекунских семей, помогают восстанавливать и благоустраивать культовые и исторические объекты. Организация реализует ряд благотворительных проектов.-0-