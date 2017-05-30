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Минские аптеки "Белфармация" предоставят скидки на товары детского ассортимента

31.05.2017 21:01 — Новости регионов | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские аптеки РУП "Белфармация" с 1 по 4 июня будут предоставлять скидку до 10% от розничной цены на товары детского ассортимента. Такая информация размещена на сайте государственной аптечной сети, сообщает БЕЛТА.

Акция приурочена к Международному дню защиты детей.

Кроме того, 1 июня в аптеке №13 (проспект Независимости, 16) для покупателей с детьми пройдет беспроигрышная лотерея. В детских поликлинических учреждениях и некоторых крупных торговых центрах проведут акцию с вручением детям шариков и флажков с символикой.

На следующий день, 2 июня, с 10.00 до 15.00 в аптеке №25 (ул. О.Кошевого, 10) запланирована консультация по вопросам здорового образа жизни, будет оказана помощь в выборе и использовании предметов детского обихода.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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