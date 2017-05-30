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Первоклассники сельских школ получили в подарок от АБФФ более 18 тыс. футбольных мячей

31.05.2017 21:22 — Новости регионов | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первоклассники сельских школ получили в подарок от ассоциации "Белорусская федерация футбола" более 18 тыс. футбольных мячей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

В преддверии летних школьных каникул во время акции "Подари ребенку футбольный мяч!" организаторы и представители местных органов власти вручили более 18 тыс. футбольных мячей первоклассникам из 2 тыс. сельских школ всех районов Беларуси. Торжественная церемония состоялась в Боровлянской гимназии Минского района. Подарки первоклассникам вручили первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян и начальник управления идеологической работы Министерства образования Марина Соротник.

"Развитие массового и детско-юношеского футбола является одним из приоритетных направлений деятельности федерации футбола. АБФФ выражает благодарность Министерству образования за содействие в проведении акции " Подари ребенку футбольный мяч!". За счет совместных усилий это мероприятие стало традиционным и проходит уже шестой год подряд. Надеюсь, первоклассники хорошо проведут каникулы. Возможно, получив в подарок мячи сегодня, они заинтересуются футболом", - сказал Сергей Сафарьян.

Акция "Подари ребенку футбольный мяч!" организована Белорусской федерацией футбола при поддержке Министерства образования. За шесть лет всего вручено 120 тыс. мячей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии летних школьных каникул во время акции "Подари ребенку футбольный мяч!" организаторы и представители местных органов власти вручили более 18 тыс....

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