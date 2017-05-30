31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский музыкальный благотворительный инклюзивный фестиваль для детей "Мы вместе" пройдет 4 июня в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Более 60 участников, среди которых молодые люди с инвалидностью по зрению, дети и молодежь из ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" из разных уголков Беларуси представят на сцене республиканского Дворца культуры профсоюзов свои творческие достижения. Ранее они прошли отборочные туры и стали лучшим в своем направлении. Во время фестиваля участники будут соревноваться в нескольких номинациях: вокал, инструментальное творчество, ансамбли.

Все конкурсанты будут награждены дипломами за участие, памятными сувенирами и подарками от организаторов и партнеров фестиваля.

Юные таланты и педагоги также примут участие в различных мастер-классах, которые будут содействовать их творческому обогащению.

Поддержать участников сможет каждый житель страны. Вход на фестиваль свободный.

Музыкальный благотворительный инклюзивный фестиваль для детей "Мы вместе" проводится в Беларуси в третий раз. Организаторами выступают Международный благотворительный фонд Юрия Розума в СНГ и ЕС и Event Studio BonBon. Постоянный партнер - Rotary Club Minsk City.

Основной целью мероприятия является содействие развитию процесса реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью средствами искусства, а также реализация стандартных правил ООН по обеспечению равных возможностей для инвалидов в сфере культуры. По словам организаторов, расширение духовных границ и уход от барьеров в общении и творческом развитии детей и молодых людей - основная направленность этого фестиваля.-0-