Парадами эксклюзивных зонтов и колясок отметят в Могилеве День защиты детей

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1 июня, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Парадами зонтов и колясок отметят Международный день защиты детей в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования, спорта и туризма горисполкома.

Главным событием дня станет Парад зонтов, посвященный 750-летию Могилева. "Это не просто веселый праздник, а еще и повод задуматься о проблемах детства, - отметили собеседники. - Зонтик спасает от дождя и солнца, поднимает настроение. В то же время 1 июня мы хотим привлечь внимание и мобилизовать общество на защиту детей от угрозы войны и других жизненных проблем, сохранение здоровья подрастающего поколения".

Торжественное открытие мероприятия состоится на территории гимназии №3 в 11.00. Затем более 1 тыс. школьников пройдут с открытыми зонтиками по пешеходной улице Ленинской до сквера 40-летия Победы. Здесь начнется концерт, во время которого наградят авторов лучших работ в 14 номинациях. Среди них - "Самый красивый зонт", "Кружевное очарование", "Зонт - великан", "В гостях у сказки", "Зонтик на двоих", "Французский парасоль", "Мистер красавец - мужской зонт" и др. "Сложнее всего было определить победителя среди модных аксессуаров на тему юбилея города, - рассказали собеседники. - Ребята очень творчески подошли к дизайну своих произведений. Могилев на них прозвучал орнаментом, цифрой 750, знаковыми местами и другими символами города".

Продолжится праздник работой интерактивных площадок. Ребят пригласят поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, посетить выставку рисунков и поделок "Детству - ура!", экспозицию зонтов учреждений дошкольного образования, заглянуть в игровую гостиную библиотек, сделать снимок на память в зоне селфи, посмотреть флешмоб с зонтами и др.

Ярко обещает организовать досуг детворе Могилевское областное управление МЧС. Сотрудники ведомства не просто устоят демонстрацию пожарной аварийно-спасательной техники, а предложат примерить на себя роль спасателя. В специальной палатке с безопасным дымом, облачившись в боевую одежду с масками, ребятам предстоит найти пострадавшего - игрушку. Также дети смогут провести "Спасение на высоте", пройти "Переправу", потушить пожар водным огнетушителем и пр.

Не менее красочная программа ожидает юных могилевчан у Ледового дворца. После развлекательного блока, который начнется в 15.00, запланирован Парад колясок. В шествии примут участие 40 транспортных средств для малышей. На дефиле выйдут "Коляска оригинального жанра", "Мульти-пульти", "Самая обаятельная и привлекательная", "Спортивный рекорд", "Живой мир", "Зависть автопрома", "Коляска военной тематики". Самые необычные модели будут отмечены дипломами и призами.

Вечером в холле торгового центра "Парк-сити" откроется тематическая фотовыставка. Она станет продолжением проекта "История семьи в эпизодах", который стартовал в Международный день семьи по инициативе отдела загса и при поддержке нескольких коммерческих организаций. Там были представлены свадебные фотографии. Второй этап проекта называется "История семьи в эпизодах. Дети". На более чем 60 современных снимках запечатлены юные жители Могилева в возрасте до одного года.

Также 1 июня в каждом уголке областного центра пройдут праздничные мероприятия. Тематические программы организуют во всех учреждениях общего среднего, дошкольного и дополнительного образования.-0-