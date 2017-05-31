Около 20 открытых диалогов на тему молодежной политики проведет Гомельский обком БРСМ в июне

1 июня, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Около 20 открытых диалогов, посвященных вопросам развития молодежной политики, проведут в июне активисты Гомельского обкома БРСМ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий отделом информационно-аналитической и организационно-кадровой работы обкома БРСМ Артем Карпенко.

Такие встречи станут важным этапом подготовки к областной отчетно-выборной конференции и съезду ОО "БРСМ". "Наша организация является одним из основных исполнителей государственной молодежной политики, поэтому сегодня важно спросить у молодежи, насколько эффективно мы справляемся с доверенной нам задачей и на что необходимо обратить особое внимание", - сказал собеседник.

В дискуссиях примут участие представители местных органов власти, а также около 1 тыс. молодых людей. По итогам каждой встречи будет издана резолюция, которая отразит проблемные вопросы и пути их решения, а также представит молодежные инициативы. "На основании результатов обсуждений и будет строиться будущая программа развития региональной организации Союза молодежи", - подчеркнул Артем Карпенко.

Итоговый областной открытый диалог "Молодежная политика: успехи, проблемы и перспективы" пройдет 15 июня в Гомеле во время областной отчетно-выборной конференции обкома БРСМ. Встреча соберет более 400 участников: лидеров Союза молодежи, депутатов Гомельского областного Совета депутатов, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, местной исполнительной власти, бизнес-сообщества, партнерских организаций.

В открытых диалогах могут принять участие все желающие. О дате, времени и месте встречи можно узнать в районных комитетах ОО "БРСМ" гомельского региона или на страницах соцсетей организации.-0-